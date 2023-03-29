ملك المغرب: تعزيز الإنتاج المحلي للوصول إلى "السيادة في الصناعة الوطنية"

أكد عاهل المغرب محمد السادس أن السيادة في الصناعة في صلب الأولويات ومدعوة أكثر من أي وقت مضى لتعزيز الإنتاج المحلي، نظرا لهشاشة سلاسل القيم العالمية والاعتماد الكبير على الواردات.

ولفت محمد السادس، في رسالته اليوم الأربعاء إلى المشاركين في الدورة الأولى من "اليوم الوطني للصناعة"، التي تنعقد بمدينة الدار البيضاء، إلى أنّ تعزيز الإنتاج المحلي بشكل تنافسي، إنما هو "من أجل تقليص الاعتماد على الورادات، ودعم قدرتنا على الصمود والرفع من مستوى تنافسيتنا، وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الواعدة."

وأكد أنه ينبغي الاستعداد الكامل لولوج عهد صناعي جديد، يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة، مبينا أنه من أجل كسب هذا التحدي "يحتاج بلدنا إلى صناعة تستوعب أنشطة وخبرات جديدة، وتوفر المزيد من فرص الشغل"، مضيفا أنه "يتعين على القطاع الصناعي أن يجعل من القدرة على توفير مناصب شغل قارة للشباب رهانه الأول."

وأهاب العاهل المغربي بالقطاع الخاص لتوجيه جهوده نحو الاستثمار المنتج الذي تنخرط فيه علامات تجارية مغربية."

المصدر: هسبريس