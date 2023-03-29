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الجيش الإسرائيلي ينفذ محاكاة لـ"عملية مجدو" (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي ينفذ محاكاة لـ
تويتر
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نشر مراسل قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني فيديو يظهر فيه عناصر من الجيش الإسرائيلي وهم ينفذون محاكاة لعملية التسلل لمنفذ "عملية مجدو" قبل أسبوعين.

ونشر المراسل علي شعيب مجموعة صور بالإضافة إلى فيديو عبر "تويتر"، قال فيها: "نفذ جيش العدو محاكاة عملية تسلل مفترضة عند الحدود مع لبنان وإعادة ما يعتقده العدو أنه كان ممرا لمنفذ عملية مجدو".

وكانت السلطات الإسرائيلية سمحت بنشر معلومات عن انفجار العبوة الناسفة عند مفرق مفترق مجدو، والمعروفة باسم "عملية مجدو" والتي أسفرت عن إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة.

وأشارت في تقرير إلى أن المسلح اللبناني الذي نفذ العملية التفجيرية في مفترق مجدو قبل أسبوعين، استخدم دراجات هوائية كهربائية في إسرائيل، وأفيد بأنه كان يحمل بطارية للدراجة الهوائية في حقيبته، مؤكدة أن "قتل المسلح حال دون وقوع هجوم آخر".

وكشف مصدر عسكري أن منفذ العملية اجتاز الحدود إلى إسرائيل باستخدام سلم وأن أجزاء من سلم عثر عليها في حقيبته، وصرح بأنه اختار طريقا خفيا لعبور الحدود.

المصدر: RT

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