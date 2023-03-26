منفذ "عملية مجيدو" اللبناني استخدم دراجة كهربائية لدى مكوثه في إسرائيل

سمحت السلطات الإسرائيلية يوم الأحد بنشر معلومات عن "عملية مجيدو"، أشارت فيها إلى أن منفذ العملية استخدم دراجة كهربائية لدى مكوثه في إسرائيل.

وقال موقع "i24 news" إن المسلح اللبناني الذي نفذ العملية التفجيرية في مفترق مجيدو قبل أسبوعين، استخدم دراجات هوائية كهربائية في إسرائيل، وأفيد بأنه كان يحمل بطارية للدراجة الهوائية في حقيبته.

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وأضاف أن المسلح اللبناني نفذ عملية تفجيرية في مفترق مجيدو أسفرت عن إصابة إسرائيلي إصابة خطيرة.

وذكر الموقع الإسرائيلي أنه وفي البداية لم تكن الصورة واضحة بشأن إن كان الحديث يدور عن عملية أو حدث إجرامي، لكن بعد التحقيق اتضح أن الحديث يدور عن عملية تفجيرية استخدم خلالها عبوة ناسفة غير معروفة بالحوادث الإجرامية.

وكشف مصدر عسكري الأسبوع الماضي أن منفذ العملية اجتاز الحدود إلى إسرائيل باستخدام سلم وأن أجزاء من سلم عثر عليها في حقيبته، وصرح بأنه اختار طريقا خفيا لعبور الحدود.

جدير بالذكر أنه وبعد وقت قصير من العملية فرض أمر بمنع النشر في تفاصيل الحادث والتحقيقات.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت أنها "تشتبه" بدور لحزب الله اللبناني في العملية.

المصدر: "i24 news"