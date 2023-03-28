داعية مصري يكشف سبب الهجوم على مسلسل الإمام الشافعي (فيديو)

تحدث عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، الشيخ خالد الجندي، عن سبب الهجوم على مسلسل "رسالة الإمام" الذي يتحدث عن الإمام الشافعي.

وقال خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "dmc" يوم الثلاثاء، إن الإمام الشافعي كان رمزا للقدرة على التغيير في الإفتاء وكان رمزا للمراجعات الفقهية، ويعتبر شخصية مصرية، وكذلك الإمام الليث بن سعد المصري.

وأضاف الجندي "الإمام الشافعي هو أحد الأئمة الأربعة وأصبح أيقونة مصرية، وأصبح خلال 4 سنوات إمام أهل مصر، والتف حوله المصريون، وكانت تأثيراته على أهل مصر غير عادية، وهو إمام التجديد الفقهي، وأعداء مصر لا يريدون حدوث ذلك أو أن يكون في مصر رمز من رمز التجديد الفقهي".

وأردف قائلا: "أعداء مصر مش طايقين إن الدولة والمجتمع يقدم للناس أو الدراما تقدم للناس، أو أن الدولة تتبنى فكر التغيير في الرأي أو التجديد الفقهي، وكيف أن مصر تتبنى ملف التجديد الفقهي، وأي حاجة تتبناها مصر في عيون أعداء مصر أمر غير مقبول وغير مستحب، ولا بد أن يحارب بكل ما أوتوا من قوة".

واستنكر الشيخ خالد الجندي محاولات البعض تشويه مسلسل رسالة الإمام، الذي يتحدث عن الإمام الشافعي، موضحا أن العمل الدرامي الذي يتم تقديمه راق للغاية.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري