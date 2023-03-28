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سوريا.. مقتل 10 أشخاص بانفجار لغمين أثناء جمع الكمأة في حماة

أخبار العالم العربي

سوريا.. مقتل 10 أشخاص بانفجار لغمين أثناء جمع الكمأة في حماة
AFP
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قتل 10 أشخاص وأصيب 12 آخرون بجروح بانفجار لغمين من مخلفات الحرب في محيط منطقة سلمية بريف حماة الشرقي وسط سوريا وذلك أثناء عملية البحث عن الكمأة.

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وذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن "لغما من مخلفات داعش انفجر في الأراضي التابعة لقرية المستريحة بريف سلمية الشرقي ما أدى لاستشهاد 9 مواطنين وإصابة اثنين آخرين تم نقلهم إلى مشفى سلمية الوطني".

وأضافت أن انفجار لغم آخر شرق مدينة سلمية أدى إلى مقتل مواطن وإصابة 10 آخرين أثناء عمليات البحث عن الكمأة.

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية

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