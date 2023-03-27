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الخارجية التركية تستدعي السفير الفرنسي في أنقرة

أخبار العالم العربي

الخارجية التركية تستدعي السفير الفرنسي في أنقرة
Legion-Media
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استدعت الخارجية التركية سفير فرنسا في أنقرة اليوم الاثنين لمقر الوزارة للاحتجاج على استضافة باريس قيادات فصائل كردية من سوريا.

وأفاد مراسلنا في أنقرة بأن استدعاء السفير الفرنسي هيرفي ماغرو إلى مقر الخارجية التركية جاء على خلفية استضافة قيادات من وحدات حماية الشعب السورية وقوات سوريا الديمقراطية، في مجلس الشيوخ الفرنسي، وتكريمهم بميداليات في داخل المجلس.

وتعتبر تركيا هذه الفصائل منظمات إرهابية، وتطالب حلفاءها الغربيين بقطع علاقاتهم بها ودعمهم لها.

المصدر: RT

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