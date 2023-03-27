بوغدانوف يعلن قرب انعقاد اجتماع لنواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الاوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف عن أمله بأن يعقد اجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا في وقت قريب.

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وقال بوغدانوف في حديث لوسائل إعلام اليوم الاثنين: "نقوم بالاستعدادات (للاجتماع). أعتقد (أنه سيجري) قريبا. نأمل في ذلك"

وأضاف: "الآن نحن في شهر رمضان، وهناك ظروف أخرى كثيرة، لكن العمل (على عقد الاجتماع) مستمر".

وتابع: "نأمل بأن وساطتنا الموجهة لتحقيق هدف استراتيجي مهم للغاية هو تطبيع العلاقات السورية التركية، ستتكلل بنجاح مشترك لنا".

وكانت روسيا قد استضافت، ديسمبر الماضي، أول محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري منذ 11 عاما. حيث اندلعت الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، وانحازت تركيا، التي كانت قبل الصراع على علاقات وثيقة مع دمشق، إلى جانب معارضي الرئيس السوري بشار الأسد. لكن الجانبين تحدثا في الآونة الأخيرة، ونقلت بعض وسائل الإعلام وجود أجواء إيجابية تشير إلى إمكانية التطبيع التدريجي للعلاقات بين البلدين.

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ولحل الخلافات بين أنقرة ودمشق، تم التخطيط لعقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا. وفي يناير، اقترحت أنقرة أن يعقد هذا الاجتماع في أوائل فبراير، ثم صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن إيران يمكن أن تنضم إلى المحادثات رفيعة المستوى المزمعة بين تركيا وروسيا وسوريا.

المصدر: "تاس"