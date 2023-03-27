توقيع مذكرة تفاهم رباعية: خطوة تأسيسية لعمل عربي مشترك ينطلق من دمشق

وقع وزراء من سوريا والعراق ولبنان والأردن، مذكرة تفاهم رباعية الاثنين بدمشق، للتعاون في المجال الزراعي وتعزيز التبادل التجاري، بما يحقق التكامل بين البلدان.

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وقالت "سانا" إن المذكرة تتضمن تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الزراعية الناجحة وإدارة المحميات والحدائق بين الدول الأربع.

كما تتضمن المذكرة التعاون في مجال مكافحة الحرائق وتغير المناخ والتنمية الريفية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والأدوية البيطرية.

وقال وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا إنه سيتم من خلال الاتفاقية عرض مشاريع استثمارية في مجال إنشاء منشآت للثروة الحيوانية والأعلاف والاستفادة من مشاريع قانون الاستثمار رقم 18.

وأضاف قطنا خلال مؤتمر صحفي مع نظرائه العراقي والأردني واللبناني أن "الهدف النهائي لكل الجهود المبذولة هو تحقيق الأمن الغذائي والاتفاق الرباعي هو خطوة نحو الأمام وبقية الدول العربية مدعوة للانضمام إليه".

بدوره، قال وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي إن الاتفاق قاعدة انطلاق لعمل وتعاون مشترك في القطاع الزراعي الذي تعتمد عليه أغلب الشعوب العربية كما أنه يؤمن أسواق لتصريف منتجات الدول الأربع.

من جهته، قال وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات إن المذكرة هي ترجمة للمشاعر الأخوية الصادقة بين دولنا وتساعدنا على تحقيق التكامل بما يخدم مصلحة شعوبنا.

إلى ذلك، اعتبر وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن أن هذه المذكرة هي خطوة تأسيسية لعمل عربي ريادي مشترك ينطلق من دمشق ونأمل أن يشمل جميع الدول العربية في المستقبل القريب.

يشار إلى أن الاجتماعات الرباعية السابقة عقدت خلال العام الماضي ثلاث مرات، حيث عقدت في العراق في شهر فبراير، وفي لبنان في شهر يوليو، وفي شهر سبتمبر عقدت في الأردن.

المصدر: سانا