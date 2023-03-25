دمشق تستضيف الاجتماع الرباعي العربي الرابع لوزراء الزراعة

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن دمشق تستقبل غدا فعاليات الاجتماع الوزاري الرابع، لوزراء الزراعة في كل من سوريا ولبنان والعراق والأردن.

ووفقا لوكالة "سانا"، سينطلق الاجتماع الوزاري لهذا العام في فندق الداما روز بدمشق، تحت شعار "نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي".

وسيمتد اجتماع الوزراء على مدى يومين، وسيناقش النتائج التي تم التوصل إليها في الاجتماعات الرباعية، التي عقدت خلال العام الماضي في العراق ولبنان والأردن، وسبل تعزيز التبادل التجاري والأمن الغذائي وآليات دعم المشاريع الإقليمية، ومواجهة التحديات المناخية وتدهور الأراضي وتحسين الإنتاج الزراعي في الدول الأربع".

كما ستتخلل الاجتماعات جلسات حوارية وعرض لاستراتيجيات القطاع الزراعي والروزنامة الزراعية للدول الأربع، وتوقيع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي.

وستتضمن الاجتماعات، زيارة للمراكز البحثية والعلمية المختصة في القطاع الزراعي.

يشار إلى أن الاجتماعات الرباعية السابقة عقدت خلال العام الماضي ثلاث مرات، حيث عقدت في العراق في شهر فبراير، وفي لبنان في شهر يوليو، وفي شهر سبتمبر عقدت في الأردن.

المصدر: سانا