صحيفة كويتية: موجة الأمطار الغزيرة فاجأت مسؤولي الجهات الحكومية (صور + فيديو)

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها الكويت فاجأت مستخدمي الطرق ومسؤولي الجهات الحكومية، حيث تسببت في غرق بعض الشوارع والطرقات وغلق أخرى.

وأضافت الصحيفة أن فرق الطوارئ انتشرت للمساعدة ومعالجة الوضع، وسط استنفار أمني ومروري.

وذكرت نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن سبب تعرض بعض الطرق الرئيسية وبعض المواقع في المناطق الداخلية إلى الغرق يعود إلى عدم استعداد هيئة الطرق ووزارة الأشغال للحالة المطرية بالشكل الكافي.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الوزارة لم تشغل محطات سحب المياه ولم تستعن في بداية الحالة المطرية بتناكر سب المياه، الأمر الذي فاقم المشكلة، مشيرة إلى وجود العديد من المناطق التي شهدت تجمعات مياه بشكل كبير، فضلا عن غرق العديد من المناطق الداخلية لسوء شبكة تصريف مياه الأمطار.

وأضافت أن الهيئة والوزارة لم تتوقع هطول الأمطار بهذه الكميات، ولهذا لم تكن الاستعدادات كافية.

إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الصالح، أن فرق الطوارئ التابعة للوزارة مازالت تتعامل مع تجمع مياه الأمطار بالطرقات الداخلية والسريعة رغم انتهاء الحالة المطرية التي مرة بها البلاد.

وأشار إلى أن الكميات المسجلة التي تجاوزت 60 ملم خلال النصف ساعة الأخيرة من الحالة المطرية وقد تعاملت الوزارة عبر فرقها المختصة مع كامل البلاغات المتعلقة بتجمع المياه والبالغ عددها 288 بلاغا حتى الساعة 11 مساء في عدد من المناطق وخاصة المنطقة الشمالية إلى وسط البلاد.

وصرح بأن الوزارة مازالت تستقبل الشكاوى عبر الخط الساخن 150 و"واتس آب" ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة والهيئة.

/ alraimedia.com

/ alraimedia.com

/ alraimedia.com

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية