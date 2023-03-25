منع والده من رفع الأذان فذبحه.. حبس بلطجي قتل مؤذن مسجد عقب صلاة التراويح بالإسكندرية

شهدت منطقة الورديان غربي الإسكندرية جريمة قتل مروعة، حيث أقدم بلطجي على ذبح مؤذن متطوع أمام مسجد محمد حسن عقب صلاة التراويح، بسبب منع الضحية والد الجاني من رفع الأذان.

وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل يفيد بورود بلاغ عن مقتل مؤذن متطوع بأحد المساجد التابعة لدائرة القسم.

وبالانتقال إلى مكان الجريمة تبين أن المجني عليه مؤذن متطوع بزاوية محمد حسن يُدعى حسن عبد الله الجمل، وأن الجاني شقي خطر ولديه العديد من القضايا الإجرامية المتنوعة ويدعى "بودة".

وتم إلقاء القبض على الجاني واعترف بالواقعة، وأقر أنه كان صحبة شقيقه، وارتكب الجريمة عقب سماع شكوى والدهما من المؤذن المجني عليه الذي رفض أن يرفع والدها آذان المغرب في ثاني أيام شهر رمضان، وأيضا رفضه رفعه آذان العشاء، الأمر الذي جعل والدهما يترك المسجد قبل صلاة التراويح ويتجه إليهما للشكوى من مؤذن المسجد وعلى الفور أحضر السكين واتجه إلى المجني عليه وأثناء المشاجرة قام بذبحه.

هذا، وقررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصدر: موقع "مصر تايمز"