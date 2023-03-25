اليمن.. وفاة أشخاص وفقدان آخرين بسيول جارفة على المناطق الشرقية

أدت الامطار الغزيرة التي هطلت أمس واليوم على المناطق الشرقية في اليمن إلى وفاة أشخاص وقطع طرقات رئيسية ومحاصرة مدن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أربعة أشخاص توفوا، وفقد آخرون نتيجة الأمطار الغزيرة وتدفق السيول الجارفة في محافظة شبوة.

وهطلت اليوم أمطار غزيرة على مديرية الشحر بحضرموت، وغطت الأمطار التي هطلت أجزاء واسعة من المدينة.

ومن المتوقع أن تشهد اليمن خلال شهر رمضان أمطارا غزيرة على مختلف مناطقها.

المصدر: "26 سبتمبر نت"