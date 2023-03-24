مصادر لـRT: طيران التحالف الدولي شن قصفا عنيفا على مواقع للقوات الإيرانية في دير الزور وريفها

أفادت مصادر لـRT فجر السبت، بأن طيران التحالف الدولي شن قصفا عنيفا على مواقع للقوات الإيرانية في دير الزور وريفها ردا على هجمات تعرضت لها قاعدتي حقل كونيكو للغاز وحقل العمر النفطي.

وأضافت أن قوات التحالف الدولي أسقطت مسيرة مجهولة، مشيرة إلى أنها تمكنت من ضرب موقعها الرئيسي.

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وصرحت المصادر بأن طيران التحالف استهدف مواقع لقوات مدعومة من إيران في الصالحية والبوكمال والجورة.

وأشارت المصادر إلى سقوط قذيفة صاروخية أخرى على حقل العمر النفطي.

وكانت مصادر في ريف دير الزور شرقي‎‎ سوريا قد ذكرت في تصريح لـRT، أن قصفا مصدره غرب نهر الفرات، استهدف حقل كونيكو الذي تتواجد فيه أكبر قاعدة أمريكية في سوريا بـ15 صاروخا.

وأكدت المصادر أن حريقا نشب في حقل كونيكو، مشيرة إلى ورود أنباء غير مؤكدة عن إصابة جنود ومتعاقدين أمريكيين.

وأضافت أن هناك قصفا متبادلا بين قوات مدعومة من إيران والقوات الأمريكية.

وحقل كونيكو للغاز يضم قاعدة أمريكية وحقل العمر النفطي، وهما من أكبر حقول الغاز والنفط في سوريا.

المصدر: RT