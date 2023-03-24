غوتيريش يعرب عن قلقه من الهجوم على مطار حلب

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء غارة جوية إسرائيلية على مطار حلب في سوريا.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم غوتيريش، إن "الأمين العام يشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة عن الضربات على مطار حلب الدولي. والتي أسفرت عن أضرار مادية وإغلاق المطار، بالإضافة إلى إلغاء رحلة جوية للخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة".

وذكر حق أن الأمين العام يذكر جميع الأطراف باحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي. كما يكرر دعوته لجميع المعنيين لتجنب الهجمات التي قد تضر بالمدنيين وتلحق الضرر بالبنية التحتية المدنية.

وتعرض مطار حلب الأربعاء لقصف صاروخي نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي ما أدى إلى خروجه عن الخدمة بسبب وجود ثلاث حفر في المهبط.

وأعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار حلب الدولي للخدمة اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، مؤكدة أنه "تم إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المطار".

المصدر: UN + RT