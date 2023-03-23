النقل السورية تعلن موعد عودة مطار حلب الدولي للخدمة بعد قصف إسرائيلي
Legion-Media
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أعلنت وزارة النقل السورية عن استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا يوم غد الجمعة، واستعداده لاستقبال المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنه "تم إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر أمس الأربعاء".
ودعت الوزارة النواقل الجوية المشغلة عبر المطار لإعادة برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة.
وأشارت الوزارة إلى استعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال.
المصدر: وكالة الأنباء السورية