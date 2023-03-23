مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانا حول مياه مصر والسودان

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.

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وأكد المجلس في البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في دورته الـ155 وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" على "دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكل المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة الإثيوبي بما يراعي مصالح جميع الأطراف، مؤكدين ضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقا لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021".

كما أكد المجلس الوزاري، على "مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره، والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق تطلعات شعبه، مشيدا بالجهود الدولية للآلية الثلاثيّة، والمجموعة الرباعية، ومجموعة أصدقاء السودان، بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان".

المصدر: وكالات