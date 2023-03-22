الجزائر تدين بشدة التصريحات الاستفزازية للوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش

دانت وزارة الخارجية الجزائرية بشدة التصريحات الاستفزازية الصادرة عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم فلسطين والأردن.

وجاء في بيان الوزارة أن "الجزائر تدين بنفس الشدة استخدام ذات المسؤول خريطة احتلال توسعية، تضم أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، فضلا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة ".

وأكد البيان إن "هذا التصرف العدواني الذي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها القوة المحتلة في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ضمن مخطط توسعي بالغ الخطورة، ليشكل خرقا فاضحا للشرعية والأعراف الدولية، من شأنه الدفع باتجاه التصعيد وتفجير الأوضاع مما يهدد بصفة مباشرة السلم والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها".

ودعت الجزائر "المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفرض احترام حدود هذه الدولة وكذا حدود كافة دول المنطقة، بما فيها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة"، بحسب البيان.

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المصدر: النهار الجزائرية