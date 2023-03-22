الأسرى الفلسطينيون يقررون تعليق الإضراب بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية ضدهم

أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أنه "بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تم الاتفاق على وقف الإضراب".

إقرأ المزيد

وقال نادي الأسير وهيئة الأسرى: "الأسرى يقررون تعليق خطوة الإضراب، وسيصدر بيان تفصيلي عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة خلال الساعات القادمة، وذلك بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحقهم".

وأوضح ياسر مزهر، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية: "انتهى الحوار مع إدارة لسجون ولجنة الطوارىء العليا بعد حوار لساعات تكلل بانتصار الحركة الوطنية الأسيرة، ونحن خلال الساعات القادمة بانتظار بيان لجنة الطواريء كونها الجهة المكلفة بإعلان بنود ما تم الاتفاق عليه".

وقالت وزارة الأسرى والمحررين: "نبارك انتصار إرادة الأسرى على جبروت وظلم الاحتلال وإدارة سجونه، ونؤكد أنها جولة في إطار صراع ممتد لاتنتهي فصوله إلا بتحرير الأسرى وكسر قيودهم..هذا الإنتصار يجب أن يكون دافعا إضافيا لكل أبناء شعبنا الفلسطيني وفصائله ومؤسساته، بالعمل الجاد لتحرير الأسرى لأن معاناتهم لم تنتهي بعد، فالسجان لا يؤتمن مكره وغدره، ونحيي أبطالنا الأسرى الذين يثبتون كل يوم أنهم قادرون على انتزاع حقوقهم، ولديهم من القوة والصلابة ما يمكنهم من صد أعتى الهجمات الصهيونية بحقهم".

من جهته، علق الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم: "نبارك للحركة الوطنية الأسيرة الانجاز الذي حققته في معركتها ضد العقوبات التي فرضتها ما يسمى بمصلحة السجون الصهيونية..مرة أخرى تنتصر إرادة الأسرى في معركة الكرامة وانتزاع الحقوق".

وتابع: "الانتصار الكبير سيكون بكسر القيد عن الأسرى وإطلاق سراحهم في صفقات تبادل، فهذه القضية على رأس أولويات حركة حماس والمقاومة..ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني إلى الاستمرار في دعم وإسناد الاسرى وقضيتهم العادلة، فمعركة الأسرى لن تنتهي إلا بحريتهم الكاملة".

المصدر: RT