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مصر تهاجم قانونا إسرائيليا يعيد مستوطنات تفككت عام 2005

أخبار العالم العربي

مصر تهاجم قانونا إسرائيليا يعيد مستوطنات تفككت عام 2005
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أدانت وزارة الخارجية المصرية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وأوضحت الخارجية المصرية أن هذه المستوطنات كان قد تم تفكيكها عام 2005، مشددة على أن النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره غير قانوني وفاقد لأي شرعية، وهو ما تؤكده مقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.

وأوضح البيان، أن مثل هذه القرارات والتشريعات تعرقل الجهود الجارية لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتؤجج مشاعر الغبن والغضب لدى أبناء الشعب الفلسطيني، وتزيد المناخ السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعقيدا كل يوم.

المصدر: RT

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