"فرانس برس": مصرع 10 بحارة اثر غرق سفينة للصيد في المغرب

لقي 10 بحارة مصرعهم فيما يستمر البحث عن مفقودين اثنين، إثر غرق سفينة صيد جنوبي مدينة الداخلة، وفق ما أعلنت السلطات المغربية.

وذكرت "فرانس برس" نقلا عن مصدر في السلطات المحلية لولاية الداخلة وادي الذهب أن فرق الإنقاذ انتشلت "جثث 10 بحارة، فيما تم إنقاذ 5 آخرين، من بين الأفراد الـ17 لطاقم سفينة صيد، تعرضت لحادث غرق وذلك على بعد 220 كلم جنوب مدينة الداخلة".

وأشار إلى أن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة من أجل الوصول إلى البحارين المفقودين، فيما لم يحدد سبب الحادث.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية توقعت أن يكون البحر قليل الهيجان إلى هائج على طول المحيط الأطلسي الثلاثاء.

المصدر: "فرانس برس"