مصر ترد على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي حول إنكار وجود الشعب الفلسطيني

أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني تحريضية ومرفوضة.

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وقال أبو زيد في تغريدة على موقع "تويتر" إن هذه التصريحات تحمل إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا، وتؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني، بل وشعوب العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية حول العالم.

وتابع: "تلك التصريحات تقوض المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك الذي يتزامن هذا العام مع الأعياد المسيحية واليهودية، وجميعها أعياد ترسي معاني التسامح والسلام واحترام الآخر".

وكان سموتريتش صرّح في باريس الأحد خلال إحياء ذكرى وفاة الناشط الفرنسي الإسرائيلي المقرّب من اليمين الإسرائيلي جاك كوبفر "لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني"، وفق ما جاء في مقطع مصوّر تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف سموتريتش الذي أثار قبل نحو ثلاثة أسابيع ضجة وإدانة دولية إثر تصريح له بضرورة "محو" بلدة حوارة الفلسطينية معلنا "بعد 2000 عام في المنفى يعود شعب إسرائيل إلى ديارهم".

وتابع "هناك عرب حولهم لا يحبون ذلك ... اخترعوا شعبا وهميا ويدعون حقوقا وهمية في أرض إسرائيل فقط لمحاربة الحركة الصهيونية".

وأضاف "هذه هي الحقيقة التاريخية، هذه هي الحقيقة التوراتية ... التي يجب أن يسمعها العرب في إسرائيل وكذلك بعض اليهود المشككين في إسرائيل، هذه الحقيقة يجب أن تُسمع هنا في قصر الإليزيه، وفي البيت الأبيض في واشنطن، والجميع بحاجة لسماع هذه الحقيقة، لأنها الحقيقة".

وأدلى سموتريتش بتصريحاته في وقت كانت تجري في منتجع شرم الشيخ المصري مباحثات لإعادة الهدوء بين الجانبين الإسرائيلي الفلسطيني.

المصدر: RT