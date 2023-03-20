سموتريتش: أنا "الفلسطيني الحقيقي" وباقي الشعب هو "اختراع"

قال النائب اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن الشعب الفلسطيني هو "اختراع" من القرن الماضي وإن الناس مثله وأجداده هم "الفلسطينيون الحقيقيون".

متحدثا في باريس في حفل تأبين خاص لناشط الليكود اليميني البارز وعضو مجلس إدارة الوكالة اليهودية جاك كوبفر، الذي توفي بعد معركة طويلة مع السرطان في عام 2021، قال سموتريتش "لا يوجد مثل الفلسطينيين لأنه لا يوجد شيء مثل الشعب الفلسطيني"، وهو تعليق قوبل بتصفيق وهتافات من الحضور"، حسب موقع ynet.

وسأل رئيس الحزب الصهيوني الديني القومي المتطرف ووزير المالية الإسرائيلي: "هل تعرف من هم الفلسطينيون؟"، مجيبا: "أنا فلسطيني"، مشيرا إلى جدته التي ولدت في بلدة المطلة قبل 100 عام، وجده المقدسي من الجيل الثالث عشر باسم "الفلسطينيين الحقيقيين".

وأضاف: "هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا، كان هناك عرب في الشرق الأوسط وصلوا إلى أرض إسرائيل في نفس وقت الهجرة اليهودية وبداية الصهيونية. بعد 2000 عام من المنفى، عاد شعب إسرائيل إلى دياره، وكان هناك عرب من حولنا لا يحبون ذلك. إذن ماذا يفعلون؟ اخترعوا شعبا وهميا في أرض إسرائيل وطالبوا بحقوق وهمية في أرض إسرائيل لمجرد محاربة الحركة الصهيونية".

وادعى سموتريتش أن "هذه هي الحقيقة التاريخية. هذه هي الحقيقة التوراتية. على العرب في أرض إسرائيل أن يسمعوا هذه الحقيقة.. هذه الحقيقة يجب أن يسمعها اليهود في دولة إسرائيل المرتبكون قليلا. يجب سماع هذه الحقيقة في البيت الأبيض بواشنطن. يحتاج العالم كله إلى سماع هذه الحقيقة لأنها الحقيقة - والحقيقة ستنتصر".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"