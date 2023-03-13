الحكومة الفرنسية ترفض استقبال وزير إسرائيلي بعد تصريحاته عن محو بلدة حوارة الفلسطينية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة الفرنسية رفضت استقبال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية، حيث سيزور فرنسا الأسبوع المقبل.

ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن مصادر في الحكومة الفرنسية تأكيدها أن الحكومة قررت عدم إيفاد أي مسؤول حكومي رسمي للقاء وزير المالية سموتريتش، الذي سيزور فرنسا الأسبوع المقبل حيث ستقتصر زيارته على لقاءات مع أعضاء الجالية اليهودية هناك.

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وأضافت القناة أن "موقف الحكومة الفرنسية يأتي على خلفية تصريحات سموتريتش المثيرة للجدل والتي دعا فيها إلى محو بلدة حوّارة الفلسطينية جنوبي نابلس من الوجود".

وكان زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف سموتريتش قدم اعتذارا عن هذه التصريحات في الولايات المتحدة، وذلك خلال حضوره مؤتمر "البوندس"، حيث قاطعته الإدارة الأميركية ولم ترتب له أي اجتماع عمل مع مسؤولين أميركيين رسميين.

المصدر: "سبوتنيك"