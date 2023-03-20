بوتين: القمح "ببلاش" لأفريقيا ..

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا، حال ما قررت عدم تجديد صفقة الحبوب، مستعدة لإرسال الحبوب إلى إفريقيا مجانا.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس أمام المؤتمر البرلماني الدولي الثاني "روسيا إفريقيا" حيث تابع بوتين أن ما يقرب من 45% من الحبوب ذهبت إلى الدول الأوروبية المشبعة، فيما أن هذه الصفقة بشكل أساسي كانت مصممة لتخدم مصالح الدول الإفريقية.

وأكد بوتين على أنه إذا ما قررت روسيا عدم تجديد الصفقة بعد 60 يوما فإنها مستعدة لتسليم كل الحبوب الذي ستحتاجها إفريقيا مجانا.