تاجر مخدرات يفجر نفسه بعد محاصرته في العراق

أقدم تاجر مخدرات يوم السبت، على تفجير نفسه، بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية في محافظة البصرة، جنوبي العراق، وفق ما ذكرت قناة "السومرية".

ونقلت "السومرية" عن مصدر أمني قوله إن "القوات الأمنية نجحت بمحاصرة أحد تجار المخدرات في منطقة الأصمعي وسط محافظة البصرة".

وأشار المصدر إلى أن "التاجر حاول الهروب لكنه فشل، ما دفعه لتفجير نفسه داخل منزله"، مؤكدا أن "التفجير لم يسفر عن وقوع ضحايا في صفوف القوات الأمنية".

المصدر: "السومرية"