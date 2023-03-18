لاستعادة الذكريات.. أسرة بلغارية تعود بعد 40 عاما إلى مدينة بورسعيد المصرية

بعد مرور 40 عاما على مغادرتها، تشهد محافظة بورسعيد يوم الاثنين المقبل (27 مارس)، زيارة عائلة بلغارية، عاشت فيها لمدة 10 سنوات، حيث تزور العائلة المحافظة مستعيدة الذكريات.

هذا وأوضح محمد أبو الدهب، نائب مدير هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، أن الأم فليشكا عاشت مع زوجها الراحل يوردانوفا في بورسعيد منذ عام 1977 وحتى العام 1987، وأنجبت ابنتها الصغرى لورا في بورسعيد وعاشت بصحبة ابنها الوحيد يافور لمدة 10 سنوات في بورسعيد، وكان من أبناء مدرسة الليسيه الفرنسية، وله صورة في حفل تكريم من محافظ بورسعيد الراحل السيد سرحان.

وأضاف أبو الدهب: "لا زالت العائلة البلغارية تحتفظ بذكرياتها الجميلة عن بورسعيد وتحلم بالعودة مرة أخرى لاستعادة الذكريات الجميلة عن المدينة الباسلة، ولهذا رتبت لهذه الرحلة عبر الباخرة السياحية Celestyal" Crystal"، والتي تصل إلى ميناء بورسعيد السياحي يوم الاثنين 27 مارس 2023، لاستعادة ذكرياتهم الرائعة والحنين للجذور ولمقابلة أصدقائهم القدامى".

وأشار إلى أن الأسرة تواصلت مع هيئة تنشيط السياحة عن طريق رجل الأعمال هاشم مرسي، من أجل ترتيب الزيارة التي ستكون ليوم واحد فقط أثناء رسو السفينة في ميناء بورسعيد السياحي، وأن الأسرة ترغب في زيارة مكان إقامتهم ومقابلة بعض الجيران والأصدقاء في بورسعيد، وترتيب جولة سياحية بالمدينة الباسلة التي عاشوا فيها قبل 40 عاما، لافتا إلى أن هيئة تنشيط السياحة تولي اهتماما كبيرا بهذا النمط من السياحة "Roots Tourism" من خلال الترويج السياحي لمصر، إذ إنها تهدف إلى فتح المجال أمام المصريين المهاجرين في الخارج أو الجنسيات الأخرى ممن عاشوا لفترات طويلة في مصر ورحلوا عنها بعد ذلك، لزيارة الأماكن التي نشأوا وترعرعوا فيها واستعادة ذكرياتهم معها.

وبين محمد أبو الدهب أن هذه السياحة لن تقتصر على الشخص الذي تربطه ذكريات مع مصر البلد فقط، بل إنه سيمتد إلى أجيال جديدة من أبنائه وأحفاده، فضلا عن أن هؤلاء سيعودون إلى مصر مع أسرهم التي قد يكون بينها جنسيات مختلفة، وبالتالي فإن هذه الفعالية تعد ترويجا عالميا للسياحة المصرية.

المصدر: "القاهرة 24"