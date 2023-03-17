حديث وزير سعودي عن الجيش المصري يثير تفاعلا على مواقع التواصل (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لوزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبداللطيف آل الشيخ وما قاله عن الجيش المصري وضباطه، تفاعلا كبيرا.

وقال الوزير السعودي خلال لقاء جمعه مع زوار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف في المدينة المنورة: "ضابط في القوات المسلحة في مصر، أنت غالي أوي.. ضباط الجيش في مصر يرفعون الراس..".

ليرد الضابط: "ربنا يخليك منتحرمش من معاليك".

فيديو | "ضباط الجيش في مصر يرفعون الرأس"



وزير الشؤون الإسلامية خلال لقاء زوار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف في المدينة المنورة#الإخباريةpic.twitter.com/kM6GugPupY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 16, 2023

ويسمع أيضا في مقطع الفيديو، الذي نشرته قناة الإخبارية السعودية على صفحتها في "تويتر"، قول الوزير: "ربنا يحفظ لكم الرئيس ويبارك فيه"، قبل أن يكرر الضابط المصري قوله "رينا بخليك منتحرمش من معاليك".

وعبر نشطاء عن إعجابهم برد فعل عبداللطيف آل الشيخ، والاحترام الذي قدمه لعناصر الجيش المصري.

#فيديو عفوي لزائره مصرية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة تطلب خلاله من وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الدعاء لها ولأبناءها ليرد عليها الوزير الله يحفظكم ويديم أمنكم ويحفظك لكم رئيسكم وبلدكم من كل سوء.https://t.co/XdbOgFhFp1 — الإعلامي عبدالله الذويبي (@althuibi) March 16, 2023

، قال وزير الشؤون الإسلامية لأحد المعتمرين المصريين: "ضباط الجيش في مصر يرفعون الرأس.. الله يحفظلكم الرئيس ويبارك فيه"، ليرد عليه الزائر: "ربنا يبارك فيك". — Ali Talat (@alitalat1250) March 16, 2023

المصدر: RT