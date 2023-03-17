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حديث وزير سعودي عن الجيش المصري يثير تفاعلا على مواقع التواصل (فيديو)

مجتمع

حديث وزير سعودي عن الجيش المصري يثير تفاعلا على مواقع التواصل (فيديو)
عناصر من الجيش المصري
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أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لوزير الشؤون الإسلامية السعودي، عبداللطيف آل الشيخ وما قاله عن الجيش المصري وضباطه، تفاعلا كبيرا.

وقال الوزير السعودي خلال لقاء جمعه مع زوار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف في المدينة المنورة: "ضابط في القوات المسلحة في مصر، أنت غالي أوي.. ضباط الجيش في مصر يرفعون الراس..".

 ليرد الضابط: "ربنا يخليك منتحرمش من معاليك".

ويسمع أيضا في مقطع الفيديو، الذي نشرته قناة الإخبارية السعودية على صفحتها في "تويتر"، قول الوزير: "ربنا يحفظ لكم الرئيس ويبارك فيه"، قبل أن يكرر الضابط المصري قوله "رينا بخليك منتحرمش من معاليك".

وعبر نشطاء عن إعجابهم برد فعل عبداللطيف آل الشيخ، والاحترام الذي قدمه لعناصر الجيش المصري.

المصدر: RT

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