مصر تصدر بيانا حول زيارة وزير الخارجية التركي للقاهرة

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، اليوم الجمعة، حول زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى القاهرة لأول مرة منذ 10 سنوات.

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وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر غدا السبت 18 الجاري تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن شكري سوف يستقبل نظيره التركي في لقاء ثنائي بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، يعقبه مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، على ان يعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت عن توجه وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو، إلى مصر غدا السبت في أول زيارة رسمية لمسؤول تركي إلى القاهرة منذ 10 سنوات.

وأوضحت الخارجية التركية أن وزير الخارجية سيجري زيارة إلى مصر غدا السبت 18 مارس، بناء على دعوة من وزير الخارجية المصري سامح شكري ومن المقرر خلال الاجتماعات والمحادثات، مناقشة كافة جوانب العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

وبحسب ما يقول الجانب التركي: هذه الزيارة، ستكون أول زيارة لوزير تركي بهذا المستوى، إلى مصر، منذ 10 سنوات.

من جانبها، قالت الخارجية المصرية إن شكري سيلتقي نظيره التركي صباح يوم غد السبت في القاهرة في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

المصدر: RT