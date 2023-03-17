تركيا تعلن عن زيارة وزير خارجيتها لمصر لأول مرة منذ 10 سنوات

أعلنت وزارة الخارجية التركية عن توجه وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو، إلى مصر غدا السبت في أول زيارة رسمية لمسؤول تركي إلى القاهرة منذ 10 سنوات.

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وأوضحت الخارجية التركية أن وزير الخارجية سيجري زيارة إلى مصر غدا السبت 18 مارس، بناء على دعوة من وزير الخارجية المصري سامح شكري ومن المقرر خلال الاجتماعات والمحادثات، مناقشة كافة جوانب العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

وبحسب ما يقول الجانب التركي: هذه الزيارة، ستكون أول زيارة لوزير تركي بهذا المستوى، إلى مصر، منذ 10 سنوات.

من جانبها، قالت الخارجية المصرية إن شكري سيلتقي نظيره التركي صباح يوم غد السبت في القاهرة في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

المصدر: RT