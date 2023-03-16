الإمارات تقدم 3 ملايين دولار لدعم إعمار بلدة حوارة الفلسطينية

وجه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم ثلاثة ملايين دولار لدعم إعادة إعمار بلدة حوارة الفلسطينية وعون المتضررين من الأحداث الأخيرة.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن المبادرة ستنفذ من قبل دائرة البلديات والنقل – أبوظبي بالتعاون مع نادي الصداقة الإماراتي ـ الفلسطيني، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشارت "وام" إلى أن دائرة البلديات والنقل – أبوظبي عقدت اجتماعا لبحث آلية تنفيذ المبادرة وتقديم الدعم، بحضور محمد علي الشرفاء، رئيس الدائرة، والوفد الفلسطيني الذي ضم كلا من معين ضميدي، رئيس بلدية حوارة، وجلال عودة ومحمد عبد الحميد، عضوي مجلس البلدية، وعمار الكرد، رئيس نادي الصداقة الإماراتي ـ الفلسطيني، حيث بحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجال العمل البلدي بين الجانبين.

من جهته، رحب محمد الشرفاء بالوفد الفلسطيني الشقيق، مؤكدا اهتمام قيادة دولة الإمارات الحكيمة بدعم الشعب الفلسطيني والمساهمة في إعادة تطوير المنطقة المتضررة في حوارة.

هذا وأكد الشرفاء أن اهتمام دولة الإمارات بدعم الأشقاء في فلسطين نابع من مواقفها الثابتة في مساندة الأشقاء وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لهم.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد صرح بوقت سابق أنه "يعتقد أن قرية حوارة الفلسطينية يجب أن تمحى وأن إسرائيل يجب أن تفعل ذلك"، ما أثار موجة عارمة من الإدانات الإسرائيلية والفلسطينية والعالمية، لكنه عاد واعتذر عن تصريحاته معتبرا أنها "زلة لسان".

فقد وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش، تصريحات الوزير بأنها "استفزازية وتحريضية وغير مقبولة ولا تتوافق مع أي قرار للأمم المتحدة"، داعيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن التحريض والخطاب الناري والاستفزاز.

كما أصدرت كل من الإمارات والسعودية وقطر ومصر والأردن ومجلس التعاون الخليجي بيانات أدانت فيها تصريحات سموتريتش.

وفي 26 فبراير الماضي، أحرق المستوطنون الإسرائيليون عدة منازل فلسطينية في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس، إضافة إلى إحراق مركبة و"بركس".

وأصيب عشرات المواطنين، أحدهم بجروح خطيرة، وأحرقت عدة منازل ومنشآت ومركبات في هجوم للمستوطنين، بحماية القوات الإسرائيلية، على بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 100 إصابة جراء اعتداءات للمستوطنين والجيش الإسرائيلي، في بلدة حوارة، مشيرة إلى أن من بين المصابين مواطنا أصيب بعد الاعتداء عليه بالسكاكين من قبل مستوطنين، وآخر أصيب بعد ضربه بقضيب حديد، وحالة إغماء لمريض سكري، و97 حالة اختناق بالغاز.

المصدر: "وام" + RT