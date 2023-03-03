مصر تحذر بعد تصريحات مسؤول إسرائيلي حول محو بلدة فلسطينية

أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، التصريحات التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية، والتي دعا فيها إلى "محو" قرية حوارة الفلسطينية.

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وأشار البيان إلى ما تمثله هذه التصريحات من تحريض خطير وغير مقبول على العنف، يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسؤول يشغل منصباً رسمياً.

كما أكد البيان على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإجراءات الأحادية، بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك هو ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود يونيو 1976 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلن وزير مالية إسرائيل، بتسلئيل سموتريتش، رفضه الاعتذار عن إعجابه بمنشور لمسؤول إسرائيلي دعا عبر "فيسبوك" "لمحو قرية حوارة الفلسطينية"، وجدد دعوته لمحوها.

يشار إلى أن سموتريتش هو رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، وأبدى إعجابه بمنشور لنائب رئيس المجلس الإقليمي السامرة، دعا فيها لمحو القرية المذكورة في ساعات قليلة قبل أعمال الشغب التي قام بها المستوطنون هناك.

المصدر: RT