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صورة من مصر تكشف تطورات هامة في سد النهضة

أخبار العالم العربي

صورة من مصر تكشف تطورات هامة في سد النهضة
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كشفت صورة نشرها الخبير المصري المتخصص في شؤون المياه والجيولوجيا عباس شراقي، عن انخفاض مخزون المياه في سد النهضة الإثيوبي.

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وأوضح شراقي: "اضطرت اثيوبيا لفتح بوابتي التصريف 8 يناير لتجفيف الممر الأوسط واستمرا حتى 23 فبراير 2023، ثم أبقت على استمرار فتح البوابة الشرقية حتى اليوم ، أدى ذلك إلى تصريف حوالى 5.5 مليار م3 من مخزون الثلاث سنوات السابقة، بخلاف ما يمر نتيجة تشغيل توربين أو الاثنين والذي يعتبر قليلا نظراً لعدم انتظام تشغيلهما، لينخفض مخزون سد النهضة إلى حوالى 11.5 مليار م3 عند منسوب 592 م والذي يظهر بوضوح في صور الأقمار الصناعية بانحسار حواف البحيرة والابتعاد عن سد السرج".

وتابع: "سوف يتم استمرار فتح إحدى بوابتي التصريف حتى لا يتعرض النيل الأزرق في السودان إلى الانخفاض وخروج محطات مياه الشرب عن الخدمة كما حدث في التخزين الأول، وسوف يستمر ذلك طوال الفترة القادمة حتى فيضان النيل الأزرق من أعلى الممر الأوسط بعد انتهاء التخزين الرابع فى بداية الأسوع الثانى من سبتمبر 2023".

وأشار إلى أن هناك أعمالا خرسانية لتعلية جانبي السد خاصة الشرقي وبدأت منذ أيام أعمال خرسانية أعلى الممر الأوسط الذى توقف عند منسوب 600 م عند التخزين الثالث، والمتوقع وصوله إلى 620 م فى التخزين الرابع (13 مليار م3) بإجمالى 30 مليار م3.

المصدر: RT

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