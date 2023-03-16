في إحدى عجائب الدنيا السبع.. أول ظهور للأميرة إيمان وزوجها بعد زفافهما (فيديو)

ظهرت الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني عبد الله الثاني والملكة رانيا، برفقة زوجها جميل ألكساندر ترميوتس، للمرة الأولى بعد أيام من زواجهما.

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وأظهر مقطع فيديو متداول الثنائي أثناء زيارتهما لمدينة البتراء، التي تعد إحدى عجائب الدنيا السبع، واختارت الأميرة الظهور بإطلالة رياضية وتسريحة شعر بسيطة.

ووثق الفيديو لحظة وصول الثنائي إلى المدينة الأردنية الأثرية، تحت حراسة مشددة، حيث قاما بجولة سياحية.

وشهدت العاصمة عمان، الأحد الماضي، عقد قران وحفل زفاف الأميرة إيمان، وسط حضور أفراد العائلة الملكية وضيوف محليين ومن الخارج.

المصدر: RT