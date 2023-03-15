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تفاعل مع رد ولي عهد الأردن حول جدل غياب شقيقته سلمى عن حفل حناء الأميرة إيمان

مجتمع

تفاعل مع رد ولي عهد الأردن حول جدل غياب شقيقته سلمى عن حفل حناء الأميرة إيمان
AFP
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تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على صورة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله مع خطيبته السعودية، رجوة آل سيف وشقيقته الأميرة سلمى.

الصورة نشرها ولي العهد الأردني على صفحته الرسمية بموقع مشاركة الصور، "انستغرام" قائلا بتعليق: "لقينا سلمى".

ووفقا للتلفزيون الأردني الرسمي فإن الصورة والتعليق كتبه الأمير الحسين ممازحا الأميرة سلمى التي "اضطرت الى التغيب عن ليلة الحناء في حفلة زفاف الأميرة إيمان لانشغالها في دراستها في الخارج".

ويذكر أن مراسم عقد قران الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس، أقيمت في العاصمة عمان، الأحد.

المصدر: RT

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