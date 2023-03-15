تفاعل مع رد ولي عهد الأردن حول جدل غياب شقيقته سلمى عن حفل حناء الأميرة إيمان

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على صورة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله مع خطيبته السعودية، رجوة آل سيف وشقيقته الأميرة سلمى.

الصورة نشرها ولي العهد الأردني على صفحته الرسمية بموقع مشاركة الصور، "انستغرام" قائلا بتعليق: "لقينا سلمى".

ووفقا للتلفزيون الأردني الرسمي فإن الصورة والتعليق كتبه الأمير الحسين ممازحا الأميرة سلمى التي "اضطرت الى التغيب عن ليلة الحناء في حفلة زفاف الأميرة إيمان لانشغالها في دراستها في الخارج".

مازح ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الاميرة سلمى، التي اضطرت الى التغيب عن ليلة الحناء في حفلة زفاف الاميرة ايمان.

ولي العهد نشر صورة على حسابه الشخصي على الانستغرام ممازحا فيه الاميرة سلمى فكتب: "لقينا سلمى". pic.twitter.com/DnXEtglGIc — Mohammed al Ersan (@JournalistErsan) March 14, 2023

ويذكر أن مراسم عقد قران الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس، أقيمت في العاصمة عمان، الأحد.

مازح ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الاميرة سلمى، التي اضطرت الى التغيب عن ليلة الحناء في حفلة زفاف الاميرة ايمان.

ولي العهد نشر صورة على حسابه الشخصي على الانستغرام ممازحا فيه الاميرة سلمى فكتب: "لقينا سلمى". pic.twitter.com/DnXEtglGIc — Mohammed al Ersan (@JournalistErsan) March 14, 2023

المصدر: RT