"حركة النهضة" تندد بتوقيف مسؤولها الإعلامي

أوقف الحرس الوطني بولاية بن عروس التونسية عضو المكتب التنفيذي المسؤول الإعلامي في "حركة النهضة" عبد الفتاح التاغوتي، حسب بيان الحركة اليوم الأربعاء دون ذكر أسباب التوقيف.

وذكر البيان أن السلطات الأمنية في البلاد تقوم منذ فترة بحملة إيقافات وإحالات على القضاء شملت سياسيين ونقابيين وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم قياديون في "حركة النهضة"، وذلك في قضايا مختلفة، منها التآمر على أمن الدولة والفساد وشبكات التسفير.

وندّدت الحركة، في بيانها، بإيقاف التاغوتي ووصفته بـ"الظالم"، داعية إلى "إطلاق سراحه فورا".

وجدّدت تنديدها بحملة الإيقافات التي وصفتها بـ"العشوائية"، معتبرة أن الهدف منها "تلهية الرأي العام عن الفشل والعجز الذي تردّت فيه السلطة".

المصدر: جوهرة إف إم