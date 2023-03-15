رئيس الوزراء العراقي: مباحثاتنا في أربيل مثمرة وبناءة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنه أجرى مباحثات مثمرة وبناءة في أربيل.

وكتب السوداني في تغريدة على "تويتر": "أجرينا مباحثات مثمرة وبناءة في مدينة أربيل مع كل من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسي الإقليم والحكومة في إقليم كردستان".

وأضاف: "لقد وجدنا تفاعلا إيجابيا مع خطواتنا في تنفيذ برنامجنا الحكومي، كما لمسنا رغبة جادة في العمل سوية لتحقيق تطلعات أبناء شعبنا العزيز في كل مكان".

أجرينا مباحاثات مثمرة وبنّاءة في مدينة أربيل مع كلّ من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسي الإقليم والحكومة في إقليم كردستان.



لقد وجدنا تفاعلاً إيجابياً مع خطواتنا في تنفيذ برنامجنا الحكومي، كما لمسنا رغبة جادّة في العمل سوية لتحقيق تطلعات أبناء شعبنا العزيز في كل مكان. — محمد شياع السوداني (@mohamedshia) March 14, 2023

المصدر: RT