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رئيس الوزراء العراقي: مباحثاتنا في أربيل مثمرة وبناءة

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي: مباحثاتنا في أربيل مثمرة وبناءة
AFP
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنه أجرى مباحثات مثمرة وبناءة في أربيل.

وكتب السوداني في تغريدة على "تويتر": "أجرينا مباحثات مثمرة وبناءة في مدينة أربيل مع كل من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسي الإقليم والحكومة في إقليم كردستان".

وأضاف: "لقد وجدنا تفاعلا إيجابيا مع خطواتنا في تنفيذ برنامجنا الحكومي، كما لمسنا رغبة جادة في العمل سوية لتحقيق تطلعات أبناء شعبنا العزيز في كل مكان".

المصدر: RT

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