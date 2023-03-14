السوداني يصل إلى أربيل غداة إعلان الاتفاق بشأن القضايا العالقة

أفادت وكالة الأنباء العراقية بوصول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى أربيل، اليوم الثلاثاء، غداة الإعلان عن "اتفاق شامل" بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.

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وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن "السوداني وصل إلى مدينة أربيل في زيارة لإقليم كردستان العراق برفقة وفد حكومي".

وأعلنت بغداد أمس التوصل إلى "اتفاق شامل" بشأن القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة أربيل في إقليم كردستان شمالي البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السوداني في العاصمة بغداد، عقب جلسة لمجلس الوزراء، شهدت الموافقة على مشروع الموازنة العامة لعام 2023.

وقال السوداني، إن "حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة، بلغت 12.6 بالمئة من إجمالي موازنة العام 2023 البالغة أكثر من 197 تريليون دينار عراقي (نحو 134 مليار دولار)".

وكشف عن "تشكيل حكومته لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء، في حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل، وأن حكومته توصلت إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة مع الإقليم"، دون أي تفاصيل عن بنوده أو تاريخه.

المصدر: واع + وكالات