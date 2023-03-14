إسرائيل تطلق مخططا لمنافسة أكبر مشروع مصري (صور)

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في تقرير لها، عن مخطط قطار سريع لربط البحرين الأحمر والمتوسط عبر ميناء إيلات.

"هذا هو مسار القطار السريع للغاية للربط من بيت شان بالبحر المتوسط إلى إيلات على البحر الأحمر" .. بهذه الافتتاحية بدأت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية تقريرا مطولا لها يرسط مسار قطارها السريع الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا لمنافسة قطار مصر السريع الذي تدشنه القاهرة حاليا لربط البحر الأحمر من العين السخنة إلى العلمين الجديدة على البحر المتوسط.

وقالت يديعوت إن مشروع الحكومة الإسرائيلية الطموح، الذي تم تضمينه في الاتفاقات الائتلافية الحكومية سيكلف حوالي 25 مليار شيكل، تضمن ميزانية بناء الخط، الذي يجب أن يتصل بالقطار الذي سيمر عبر بلدان أخرى، ستأتي من "الاتفاقيات الدولية".

وقال محرر الصحيفة العبرية لشؤون النقل والمواصلات روي روبنشتاين، إن إنشاء خط من بيت شان إلى إيلات للقطارات بسرعة 250 كم / ساعة سيكون خطوة إيجابية للغاية للاقتصاد الإسرائيلي ومنافس قوي لمشروعات الدول المجاورة.

وأشار إلى أنه قبل أسبوعين، اتفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيرة المواصلات ميري ريجيف على مسار القطار المخطط، والذي تم التوقيع على الاتفاقية كجزء منه، لافتا إلى أن ميزانية بناء الخط - حوالي 25 مليار شيكل - حسب توقعات الحكومة ، ستأتي من اتفاقيات دولية واستثمارات عربية وأجنبية مع عدة دول بسبب ربط المسار بـ "خط قطار السلام" ، الذي سينتقل من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر دول أخرى حتى الوصول إلى إسرائيل.

وأكد روبنشتاين، إنه بالرغم من أن تكلفة المشروع لا تظهر في الميزانية السنوية الأخيرة للحكومة الإسرائيلية، إلا أنه تم التخطيط له وخطط تنفيذه جارية بالفعل.

ووفقا للتخطيط، فمن المفترض أن يدخل "خط السلام" إسرائيل من الأردن، عبر "جسر اللنبي" ومن هناك سيربط الخط بمدينة "العفولة"، حيث تعمل وزارة النقل الإسرائيلية خلال هذه الأيام على تصميم مبدئي لسكة حديد الجليل التي ستربط مستوطنة كريات شمونة بالعفولة عبر معبر في طبريا.

وأوضح تقرير يديعوت أحرونوت، أنه من المفترض أن تربط سكة حديد شمال إسرائيل بجنوبها ومد خط لربط المناطق الشرقية، والتي من المتوقع أن تكتمل في عام 2026 ، وتستمر إلى أسفل البلاد إلى سكة حديد "اللد" بايباس ، والتي من المتوقع أن تكون جاهزة بنهاية هذا العام.

وأضافت أنه من المتوقع أن يتم ربط هذا المسار بمسار آخر يعمل فيه خط فائق السرعة إلى بئر السبع ، لقطار فائق السرعة يسير بسرعة 250 كم / ساعة.

وبحسب المخططات والخرائط التي حصلت عليها "يديعوت أحرونوت" فمن المتوقع أن يمر خط القطار السريع من بئر السبع بالقرب من الحدود مع مصر، لتجنب احتمال إطلاق صواريخ باتجاهه من قطاع غزة.

ووفقا للتخطيط، فإن هذا الخط، الذي يجب أن يكتمل العمل فيه بحلول عام 2025، سيكلف الدولة حوالي 35 مليون شيكل للتخطيط والبناء.

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت"