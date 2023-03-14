مواقع التواصل تتوج "الفائز الأكبر" من الاتفاق السعودي - الإيراني

شغل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض العالم خلال الأيام الماضية، لكن دور الصين كراعية للاتفاق شغل مواقع التواصل الاجتماعي، لتتوج بكين على أنها الفائز وواشنطن الخاسر.

وهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد سنة ونصف السنة من المفاوضات، كان للصين دور هام فيه كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني.

وعلق أحد المغردين قائلا: "هزتان أرضيتان لم يسبق لهما مثيل منذ ما يقارب السبعين عاما تضربان واشنطن مركزهما الرياض! الأولى حصلت عام 1986 عندما اشترت السعودية صواريخ استراتيجية بعيدة المدى من الصين. الثانية عندما عملت السعودية إعادة علاقتها مع إيران برعاية صينية".

هزتان أرضيتان لم يسبق لهما مثيل منذ ما يقارب السبعين عاماً تضربان واشنطن مركزهما الرياض !.

الأولى حصلت عام ١٩٨٦ عندما اشترت السعودية صواريخ استراتيجية بعيدة المدى من الصين .

الثانية عندما عملت السعودية اعادة علاقتها مع ايران برعاية صينية.

وتسميت الحدثين بهزات ارضية لأنهما حدثا… https://t.co/WnPnG0X2A4 — احمد الفيفي (@Ahmedmalfifi) March 13, 2023

وفي فيديو، قال أحد المحللين: "... السعودية ومن خلال هذا الاتفاق أكدت أنها دولة مستقلة ذات سيادة، وتتعامل مع الولايات المتحدة بالمثل، فحين تحركت أمريكا منفردة بقضايا تهم المملكة، ردت المملكة بنفس الطريقة".

تحليل: مليشيات حان رميها في صندوق الاحذية البالية. pic.twitter.com/w3bsdrZE7p — مشرع العتيبي (@XmuwafX) March 13, 2023

ورأى آخر أن "الصين قادمة وبقوة وانتصرت على أمريكا سياسيا عدة مرات بعد زيارتها الطائشة لتايوان، فقد انتزعت الصين اعترافا عربيا كاملا ضد سياسة أمريكا ثم اتفاقيات اقتصادية وعسكرية. واليوم تنتصر برعاية الاتفاق التاريخي بين السعودية وإيران بل وتضمن تنفيذ بنوده ويميز ذلك المصداقية. بينما أمريكا كل أربع سنوات يأتي رئيس جديد ينسف إتفاقيات من قبله بل ويتبجح بذلك في حملته الإنتخابية أو فترة رئاسته".

الصين قادمة وبقوة وانتصرت على أمريكا سياسيا عدة مرات بعد زيارتها الطائشة لتايوان، فقد انتزعت الصين إعترافا عربيا كاملا ضد سياسة أمريكا ثم اتفاقيات اقتصادية وعسكرية. واليوم تنتصر برعاية الإتفاق التاريخي بين #السعودية و #إيران بل وتضمن تنفيذ بنوده ويميز ذلك المصداقية.

بينما أمريكا… https://t.co/iOC2iPF8sh — أ. سـعـيد الـمـريـتـعي (@saeedalmryt3i) March 14, 2023

ونشر مغرد رسما كاريكاتوريا يشير إلى أن الصين والولايات المتحدة وإيران والسعودية تلعب "لعبة الكراسي"، لتظهر الولايات المتحدة بأنها الخاسر.

واستهشد مغردون بتصريح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للتأكيد أن واشنطن هي التي خسرت نتيجة هذا الاتفاق، فقال ترامب: "كان يجب على أمريكا رعاية هذا الاتفاق وليس الصين".

تشعر أمريكا بالضعف وضياع مكانتها السابقة وإنهيار اقتصادها وقد شهد ترمب بذلك الرئيس الأمريكي الأسبق قائلاً: لم تعد أمريكا رائدة العالم ولقد شوهد الإتفاق بين #السعودية و #إيران برعاية #الصين بدلاً من أمريكا،الحقيقة أن أمريكا تشاهد إنهياراًُ في كافة المجالات والجميع يرى ذلك بأم عينه pic.twitter.com/Bqv03dPFzv — العراق الرشيد (@iraqalrashid20) March 14, 2023

أمريكا لم تعد تقود العالم، والدليل هو اتفاق #السعودية 🇸🇦 مع #إيران بوساطة صينية

كان يجب على أمريكا رعاية هذا الاتفاق وليس الصين!



- دونالد ترامب pic.twitter.com/gzdMlnC4vU — ترجمات (@trjmatcom) March 14, 2023

وكتب آخر: "الفائز الأول في الاتفاق بين السعودية وإيران هو الصين التي تريد طريق الحرير".

الفائز الأول في الإتفاق بين #السعودية و #إيران هو #الصين التي تريد طريق الحرير

يوجد فائز آخر هو الإيراني لأنه الأقدر على تكييف الأمور لصالحه خاصة بوجود مؤسسات أمنية وسياسية وميليشوية قادرة.

فائدة السعودية هي أن طفلاً فيها أراد أن يثبت نفسه بإغاظة #بايدن ولو كلف ذلك مصداقية بلده — J (@Juljula_Revo_Sy) March 14, 2023

وأشار مغرد إلى أن "الإعلام الأمريكي يحاول يشوه هالاتفاق لانه اصبح مهمش بعد ما تدخلت الصين".

لو ما وفت بوعودها بيجيها الرد من الصين 😅



السعودية ما اعاد العلاقات الا بعد ما كانت الصين ضامن ايران والتزامها التام بالشروط والمطالب السعودية 👌



طبعاً الاعلام الامريكي يحاول يشوه هالاتفاق لانه اصبح مهمش بعد ما تدخلت الصين — Sami Hamd (@sami_h25) March 14, 2023

المصدر: RT