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بوغدانوف: اجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا قيد الإعداد

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بوغدانوف: اجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا قيد الإعداد
Sputnik
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أكد ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي أنه يجري التحضير لاجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.

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وقال بوغدانوف في تصريح صحفي معلقا على المعلومات بشأن الاجتماع المقرر عقده في الفترة من 15 إلى 16 مارس: "نقوم بالاستعدادات".

وكانت قناة TRT التلفزيونية التركية كشفت أمس الاثنين أن نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا سيعقدون اجتماعا رباعيا بخصوص سوريا في موسكو يومي 15 و 16 مارس.

وهذا الاجتماع سيكون للتمهيد لاجتماع وزراء الخارجية التركي والسوري والروسي والإيراني، في وقت لاحق.

المصدر: "تاس"

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