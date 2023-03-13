الكشف عن موعد عقد الاجتماع الرباعي بخصوص سوريا

يعقد الاجتماع الرباعي بخصوص سوريا والذي سيضم نواب وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا وإيران، يومي 15 و16 مارس الحالي في موسكو.

وهذا الاجتماع سيكون للتمهيد لاجتماع وزراء الخارجية التركي والسوري، والروسي والإيراني، في وقت لاحق.

هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "سوف نشارك في هذا الاجتماع. إيران تهتم بتحسين علاقات سوريا مع جيرانها لا سيما مع تركيا وسوف ينعكس الأمر على السلم والاستقرار في المنطقة".

وأشار إلى "أننا بذلنا جهودا في هذا الإطار منذ سنوات واستضافت إيران اول لقاء أمني بين البلدين كما نؤدي دورنا في اطار استانا وسوف نستمر بأداء دورنا الفاعل"، مبينا أنه "بعد الزلزال الأخير شهدنا طرح القضايا الإنسانية وهذا ساعد بخلق أجواء جديدة".

وأضاف: "هناك رؤية إيجابية لدى الجانبين وإيران ساعدت في خلق الأجواء الإيجابية ونأمل أن نشهد تطورات ايجابية في علاقات البلدين".

المصدر: RT