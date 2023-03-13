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المغرب.. اعتقال 49 شخصا على خلفية شغب في مباراة كرة قدم

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المغرب.. اعتقال 49 شخصا على خلفية شغب في مباراة كرة قدم
Globallookpress hespress
اعتقالات عقب مباراة كرة قدم
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اعتقلت القوات الأمنية المغربية في أغادير، جنوب العاصمة الرباط، 49 شخصا على خلفية أحداث شغب أعقبت مباراة لكرة القدم بين فريقي حسنية أغادير والرجاء البيضاوي، أمس الأحد.

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ولفتت وسائل إعلام إلى أن أمن ولاية أغادير نفذ عمليات أمنية أسفرت عن توقيف 49 شخصا، من ضمنهم 34 قاصرا، وذلك للاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب الرياضي والتراشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة.

وأشارت إلى أن الملاحقات الأمنية جاءت بعدما تسبب المشجعون بخسائر مادية نتيجة أعمال الشغب والتراشق بالحجارة بمحيط الملعب الكبير في أغادير، حيث أصيب عدد من رجال الأمن بجروح، وتضررت 7 سيارات خاصة وسيارتين تابعتين للأمن الوطني.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدابير الحراسة النظرية، بينما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، فيما تتواصل إجراءات البحث لتشخيص هويات باقي المتورطين في أعمال الشغب التي ارتكبت عند نهاية هذه المباراة.

المصدر: هيسبريس

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