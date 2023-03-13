ظهور نادر لابنة السيسي في حفل زفاف الأميرة إيمان (فيديو)

حضرت آية السيسي، ابنة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع والدتها انتصار السيسي، حفل زفاف الأميرة إيمان بنت العاهل الأردني عبد الله الثاني، وذلك في ظهور نادر لها.

ونشر المغردون فيديو لآية السيسي ووالدتها، خلال تقديمهما تحياتهما ومباركتهما إلى الملك عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبد الله.

آية السيسي هي الابنة الوحيدة لعبد الفتاح السيسي من أربع أبناء، وهي خريجة الأكاديمية البحرية ومتزوجة من اللواء خالد فودة منذ سنوات.

يعتبر ظهور آية السيسي أمرا نادر الحدوث في الإعلام المصري، عكس ما كانت عليه عائلات باقي القادة العسكريين الذين حكموا مصر منذ منتصف خمسينات القرن الماضي.

نموزج مشرف للمرأه المصريه العظيمه — زهره النسيم (@sPbOmhRJk8ETtVr) March 13, 2023

هذا وشارك في حفل الزفاف وفود وممثلون عن بعض الدول العربية، مثل الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، الابن الأكبر للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة نجل ولي عهد مملكة البحرين، والشيختان أمثال الأحمد الصباح، وعالية الجابر الصباح.

المصدر: RT