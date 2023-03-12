زفاف مهيب للأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني في الأردن (فيديو+صور)

زفت اليوم الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على السيد جميل ألكسندر ترميوتس، في مراسم تراثية وملكية أردنية مهيبة.

وترفع في مثل هذه المراسم ثلاثة أعلام بشكل مثلث في أعلى الرمح، وهي علم المملكة الأردنية الهاشمية، وعلم قيادة الحرس الملكي، وعلم مجموعة حرس الشرف، ويكون تشكيلها القياسي 20 رمحا، ويكون قابلا للزيادة أو التقليل حسب مكان المراسم.

ويقوم بحمل هذه الرماح أفراد من وحدة المراسم الملكية، ووحدة فرسان الحرس الملكي، حيث يرتدي حملة الرماح اللباس التشريفي المكون من الزبون والشماغ والعقال، ويرتدي حملة الرماح المجند على لباس الزبون وتحته الكمر الأحمر ومسدس "سمث آند وسون" ملفوف بالفوطة الحمراء والشرشوبة والصفارة، كما يرتدي حملة الرماح حذاء المراسم رقم 1.

المصدر: خبرني