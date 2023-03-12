مستشار قانوني سعودي يوضح الفرق بين علم خادم الحرمين الشريفين وعلم الدولة

أوضح المستشار القانوني أحمد المحيميد أن الفرق بين علم خادم الحرمين الشريفين وعلم الدولة السعودية، في أن شعار الدولة السيفين والنخلة للأول، من حرير مذهب أسفل العلم تحت السيف.

وأكد المحيميد في برنامج "سيدتي" على قناة "روتانا خليجية"، أنه تنطبق عليه نفس التعليمات والضوابط في علم الدولة، ويستخدم في المواكب الرسمية لخادم الحرمين والاستقبالات والبروتوكلات الدولية.

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وأشار إلى أن علم المملكة، صدرت له 4 تنظيمات تشرح نظام العلم السعودي ومكوناته وبروتوكولاته ومحظوراته.

يشار إلى أن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قال إن الاحتفاء بيوم العلم "يأتي تأكيدا على الاعتزاز بهويتنا الوطنية." موضحا أنه "برمزيته التاريخية ذات الدلالات العظيمة، والمضامين العميقة، التي تجسد ثوابتنا، وتعد مصدرا للفخر بتاريخنا."

المصدر: صحيفة تواصل الإلكترونية