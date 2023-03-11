بعد الأحداث الأخيرة.. الصدر يقرر تجميد عمل التيار الصدري في محافظة ديالى

قرر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، تجميد عمل التيار الصدري في محافظة ديالى شرقي البلاد.

ووفقا للمكتب الإعلامي للتيار الصدري، فإن مسؤول سرايا السلام كتب إلى الصدر: "نود إعلام سماحتكم بعد إتمام لجنة متابعة سير العمل في المحافظات أعمالها في ديالى وتوجهها إلى البصرة".

لكن الصدر رد على الوثيقة بخط يده قائلا: "عمل السرايا في ديالى مجمد، ولا يحق لأحد أيا كان أن يتكلم باسم السرايا، ومن الآن يعتبر (التيار الصدري) في ديالى مجمدا حتى إشعار آخر".

وشهدت محافظة ديالى خلال الأيام الأخيرة أحداثا دامية بعد هجمات شنها مسلحون على مواطنين، وصفها البعض بأعمال انتقام طائفي.

المصدر: RT