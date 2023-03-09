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العراق.. الحكم على وزير أسبق بالسجن المشدد

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العراق.. الحكم على وزير أسبق بالسجن المشدد
Globallookpress
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أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق صدور حكم بالحبس المشدد على وزير النقل الأسبق كاظم فنجان الحمامي.

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر "فيسبوك" إن حكما غيابيا بالحبس الشديد صدر بحق الوزير الأسبق "لإقدامه على ارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته عمدا".

وأوضحت الهيئة أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قرار حكم غيابيا يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين على وزير النقل الأسبق".

وبينت الدائرة "قيام المدان بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته عمدا، إثر إبرام عقد بين الشركة العامة لموانئ العراق وإحدى الشركات لاستئجار قطعة أرضٍ بمساحة 67 ألف متر مربع، في ميناء المعقل، لغرض إنشاء مجمع علمين خلافا للقانون".

وأضافت أن المحكمة "وجدت الأدلة المتوفرة في هذه القضية كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت حكمها بحق المدان وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العام، وإصدار أمر قبض بحقه"، إضافة إلى "إعطاء الحق للجهة المتضررة للمطالبة بالتعويض، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".

المصدر: RT

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