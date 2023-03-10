وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ترحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، المبرم برعاية صينية.

وأكدت الوزارة أنه: "من شأن هذا الاتفاق أن يفضي الى الاستقرار والأمن والتعاون بين دول المنطقة، ويساهم في معالجة القضايا والأزمات العالقة في منطقتنا، ويبعد شبح الاقتتال والحروب، ويسحب البساط من أيدي بعض الدول التي كانت تبحث عن حلول عسكرية لأزماتها".

وأضافت الوزارة: "في هذا الاطار تهنئ الوزارة، المملكة العربية السعودية بهذا الإنجاز الدبلوماسي ونبارك لها هذا القرار الذي يعكس عمق رؤية سياسية ومسؤولية تاريخية تجاه شعبها وشعوب المنطقة والعالم، ونبارك للمملكة قيادة وشعبا هذا الإنجاز الهام والمسؤول".

إقرأ المزيد

المصدر: RT