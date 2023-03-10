محمد بن راشد: دبي المدينة الأنظف عالميا

أكد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي المدينة الأنظف في العالم.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر "تويتر": "دبي المدينة الأنظف في العالم حسب مؤشر قوة المدن العالمية الذي تصدره منظمة موري ميموريال في اليابان لآخر 3 أعوام".

وأضاف: "النظافة حضارة.. النظافة ثقافة.. النظافة من الإيمان.. دبي المدينة الآمنة عالميا.. والأنظف عالميا.. والأجمل بإذن الله.. لنحافظ عليها آمنة مستقرة مزدهرة..".

دبي المدينة الأنظف في العالم حسب مؤشر قوة المدن العالمية الذي تصدره منظمة موري ميموريال في اليابان لآخر ٣ أعوام .

النظافة حضارة .. النظافة ثقافة .. النظافة من الإيمان .. دبي المدينة الآمن عالمياً .. والأنظف عالمياً .. والأجمل بإذن الله.. لنحافظ عليها آمنة مستقرة مزدهرة .. pic.twitter.com/2I1VcMfOeg — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 10, 2023

المصدر: RT + "تويتر"