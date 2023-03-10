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محمد بن راشد: دبي المدينة الأنظف عالميا

أخبار العالم العربي

محمد بن راشد: دبي المدينة الأنظف عالميا
AFP
دبي
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أكد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي المدينة الأنظف في العالم.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر "تويتر": "دبي المدينة الأنظف في العالم حسب مؤشر قوة المدن العالمية الذي تصدره منظمة موري ميموريال في اليابان لآخر 3 أعوام". 

وأضاف: "النظافة حضارة.. النظافة ثقافة.. النظافة من الإيمان.. دبي المدينة الآمنة عالميا.. والأنظف عالميا.. والأجمل بإذن الله.. لنحافظ عليها آمنة مستقرة مزدهرة..".

المصدر: RT + "تويتر"

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