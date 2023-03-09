مصر.. لجنة الاتصالات في مجلس النواب تكشف حقيقة توقف "محفظة فودافون"

كشف رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان المصري، النائب أحمد بدوي، حقيقة الرسائل المتداولة عبر تطبيق "واتسآب" الخاصة بإيقاف محافظ "فودافون كاش".

وفي تصريح لموقع "مصراوي"، أكد النائب أحمد بدوي أن كل ما أثير بشأن إيقاف محافظ فودافون كاش غير صحيح ومغلوط، موضحا أن المحافظ الإلكترونية تخضع لإشراف البنك المركزي المصري، وفي حال وجود أي إجراء بشأنها سيصدر المركزي قرارًا رسميًا.

ويأتي ذلك بعد أن انتشرت رسالتين صوتيتين عبر تطبيق "واتسآب" مفادهما أنه "سيتم إيقاف 70% من المحافظ وعلى التجار الذين يعملون فى توزيع الرصيد، واللي عنده فلوس على فودافون كاش أو الكاش وخطه لسه شغال يروح يسحبها بسرعة، ولو هتحتاج الفلوس في وقت قريب أسحب قبل ما القرار يطبق على خطك".

كما نفى مصدر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إيقاف خدمة المحافظ الإلكترونية المسمى بـ"فودافون كاش"، الخاصة بها، مشددا على أنه لا صحة على الإطلاق لتلك الشائعات، ومازالت المحافظ تعمل بشكل طبيعي دون أي مشكلات أو عوائق.

وأشار المصدر إلى أن الخدمة تعمل بشكل منتظم ودون أي مشكلات كما لم يرد من العملاء شكاوى في إجراء المعاملات المالية من فودافون كاش، ما لم تكن متورطة في أي أعمال خاصة بتحويل الأموال لتطبيقات العملات الرقمية ولو حدث ذلك سيكون نتيجة إجراء احترازي في ظل التحقيقات الجارية حول تلك الواقعة، وفق "مصراوي".

المصدر: "مصراوي"